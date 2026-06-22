The Guardian: глава Минфина США называл Зеленского «мистером Бином под кайфом»

По данным издания, в книге утверждается, что министр финансов США Скотт Бессент настоятельно рекомендовал Трампу не принимать Владимира Зеленского в Белом доме до того, как украинский президент подпишет соглашение с США по недрам. Как пишут авторы книги, Бессент объяснял свою позицию опытом общения с Зеленским и сложившимся мнением о нем. Guardian утверждает, что Бессент назвал Зеленского «маленьким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом».