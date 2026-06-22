The Guardian: глава Минфина США называл Зеленского «мистером Бином под кайфом»

Британская газета The Guardian пересказала фрагмент книги «Смена режима» Regime Change журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона. Книга посвящена второму президентскому сроку Дональда Трампа и должна выйти во вторник. Новость о предполагаемых высказываниях Бессента, по мнению Guardian, может поставить в неловкое положение администрацию Трампа.
По данным издания, в книге утверждается, что министр финансов США Скотт Бессент настоятельно рекомендовал Трампу не принимать Владимира Зеленского в Белом доме до того, как украинский президент подпишет соглашение с США по недрам. Как пишут авторы книги, Бессент объяснял свою позицию опытом общения с Зеленским и сложившимся мнением о нем. Guardian утверждает, что Бессент назвал Зеленского «маленьким ублюдком», «ребенком с особыми потребностями» и «мистером Бином под кайфом».
Я имел дело с этим маленьким ублюдком. Он хитрый. Для европейцев он как ребенок с особыми потребностями. И ведет себя как мистер Бин, накачавшийся кокаином.
По данным издания, незадолго до встречи в Белом доме Бессент посетил Киев, чтобы добиться от Зеленского подписания соглашения о полезных ископаемых, однако переговоры прошли неудачно.
Авторы книги утверждают, что в течение 45 минут Бессент и Зеленский спорили. В тот момент глава Минфина США проработал в должности всего несколько дней и уже оказался в жесткой перепалке с лидером страны, находящейся в состоянии военных действий. В какой-то момент, как утверждается в книге, Бессент спросил Зеленского: «Какого черта ты хочешь?».
После того как переговоры зашли в тупик, Трамп попросил жену вице-президента Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, выпускницу юридической школы Йельского университета, ознакомиться с украинскими правками к соглашению. По данным Guardian, она назвала документ «ужасным» и существенно его отредактировала.
«Я был шокирован тем, что Зеленский пришел в Овальный кабинет, вел себя подобным образом, говорил подобным образом с президентом и вице-президентом США. Но, что более важно, он проявил неуважение к американскому народу», — сказал Бессент.