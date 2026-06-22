Эксперт указал на странности конфликта Зеленского и Навроцкого

Перенджиев отметил, что украинский лидер ведет себя так, будто ему дозволено все.
«Вообще президент Украины чувствует себя каким-то королем, которому все можно. Он не боится ссориться со своими соседями, которые всячески поддерживают его. Я пока не верю в эти перепалки Зеленского и Навроцкого. Только если будет прекращено снабжение Украины, тогда я скажу, что это действительно серьезное разногласие», — заявил собеседник NEWS.ru.
Политолог обратил внимание на двойственность ситуации. С одной стороны, Варшава и Киев разыгрывают публичную ссору. С другой — Зеленский продолжает выполнять поручения поляков, которые, как считает Перенджиев, направляют его агрессию против белорусского лидера Александра Лукашенко.
«Все эти перепалки могут иметь публичный и наигранный характер», — сказал Перенджиев.
Напомним, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у Зеленского орден Белого орла. Причиной стало присвоение одному из подразделений ВСУ имени украинских националистов. Глава Польши объяснил свой шаг тем, что «болевой порог» Варшавы оказался превышен.