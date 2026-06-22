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Эксперт указал на странности конфликта Зеленского и Навроцкого

Конфликт между президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким может оказаться хорошо продуманным спектаклем. Такую версию в беседе с NEWS.ru выдвинул военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Перенджиев отметил, что украинский лидер ведет себя так, будто ему дозволено все.

«Вообще президент Украины чувствует себя каким-то королем, которому все можно. Он не боится ссориться со своими соседями, которые всячески поддерживают его. Я пока не верю в эти перепалки Зеленского и Навроцкого. Только если будет прекращено снабжение Украины, тогда я скажу, что это действительно серьезное разногласие», — заявил собеседник NEWS.ru.

Политолог обратил внимание на двойственность ситуации. С одной стороны, Варшава и Киев разыгрывают публичную ссору. С другой — Зеленский продолжает выполнять поручения поляков, которые, как считает Перенджиев, направляют его агрессию против белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Все эти перепалки могут иметь публичный и наигранный характер», — сказал Перенджиев.

Напомним, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у Зеленского орден Белого орла. Причиной стало присвоение одному из подразделений ВСУ имени украинских националистов. Глава Польши объяснил свой шаг тем, что «болевой порог» Варшавы оказался превышен.

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