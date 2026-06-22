Эксперт указал на странности конфликта Зеленского и Навроцкого

«Вообще президент Украины чувствует себя каким-то королем, которому все можно. Он не боится ссориться со своими соседями, которые всячески поддерживают его. Я пока не верю в эти перепалки Зеленского и Навроцкого. Только если будет прекращено снабжение Украины, тогда я скажу, что это действительно серьезное разногласие», — заявил собеседник NEWS.ru.