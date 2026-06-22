Tasnim: Иран отказался продолжать переговоры в Швейцарии после угроз Трампа

Иран потребовал от Дональда Трампа извинений после того, как президент США угрожал Тегерану прямо в день переговоров иранской и американской делегаций в Швейцарии, сообщают СМИ со ссылкой на источники. На фоне угроз Трампа стало известно, что первый раунд консультаций был завершен досрочно. Чем Трамп угрожал Ирану и удалось ли сторонам о чем-то договориться — в материале «Газеты.Ru».