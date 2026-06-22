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Tasnim: Иран отказался продолжать переговоры в Швейцарии после угроз Трампа

Иран потребовал от Дональда Трампа извинений после того, как президент США угрожал Тегерану прямо в день переговоров иранской и американской делегаций в Швейцарии, сообщают СМИ со ссылкой на источники. На фоне угроз Трампа стало известно, что первый раунд консультаций был завершен досрочно. Чем Трамп угрожал Ирану и удалось ли сторонам о чем-то договориться — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Иран потребовал от Дональда Трампа извинений после того, как президент США угрожал Тегерану прямо в день переговоров иранской и американской делегаций в Швейцарии, сообщают СМИ со ссылкой на источники. На фоне угроз Трампа стало известно, что первый раунд консультаций был завершен досрочно. Чем Трамп угрожал Ирану и удалось ли сторонам о чем-то договориться — в материале «Газеты.Ru».

Первый раунд переговоров США и Ирана об окончательном урегулировании конфликта был приостановлен спустя 80 минут после начала. Иранские СМИ утверждают, что причиной осложнения переговорного процесса стали заявления Дональда Трампа. В Тегеране сочли неприемлемой риторику американского президента в отношении Ирана и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Агентство Tasnim сообщило, что представители иранской делегации официально уведомили американскую сторону о своем недовольстве прозвучавшими заявлениями.

Трамп в день встречи связался с иранскими переговорщиками и пригрозил, что США уничтожат Иран, если тот помешает судоходству в Ормузском проливе. В соцсети Truth Social президент США потребовал от Ирана прекратить поддержку союзных сил в Ливане и пригрозил новыми ударами.

«Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее», — написал он.

В интервью Fox News американский лидер также предупредил о последствиях возможного закрытия Ормузского пролива и заявил, что США готовы захватить этот стратегически важный маршрут.

«Если они закроют Ормузский пролив, у вас не будет страны, — сказал Трамп. — Вы даже не сможете вернуться в свою чертову страну».

Как пишет Al Mayadeen со ссылкой на источники, Иран обозначил два ключевых условия для возвращения к переговорному процессу.

По информации издания, ~Тегеран требует от Трампа извинений~ за его резкие заявления и настаивает на ~выводе из Ливана израильских войск~.

Иранские источники подчеркивают, что урегулирование ситуации в Ливане остается одним из важнейших вопросов для Тегерана в рамках нынешнего дипломатического процесса.

Результаты встречи.

Несмотря на сообщения о возникших разногласиях, посредники оценивают итоги встречи более сдержанно.

Представители Катара и Пакистана заявили, что переговоры позволили продвинуться в обсуждении ряда вопросов. В совместном заявлении говорится о намерении продолжить технические консультации в ближайшие дни. Кроме того, ~США и Иран договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.~

О наличии определенного прогресса заявил и глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, благодаря активному посредничеству Пакистана и Катара удалось добиться существенного продвижения в вопросе прекращения войны в Ливане.

Были сняты ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии, прекращена блокада, частично разморожены активы Тегерана и запущена крупная программа восстановления экономики.

Иран и США также создали «линию связи» для предотвращения «инцидентов и недопонимания» в Ормузском проливе.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что Тегеран отказался от продолжения встречи с участием США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

«У нас был очень длинный день. Во время четырехсторонних встреч были опубликованы угрожающие заявления США, из-за чего Иран заявил, что в таких условиях не готов продолжить четырехстороннюю встречу», — сказал Багаи.

Утром 22 июня стало известно, что представители Ирана вернулись в Тегеран спустя 18 часов переговоров.

18 июня при посредничестве Катара и Пакистана Вашингтон и Тегеран заключили Исламабадский меморандум, который должен был положить конец активной фазе конфликта. Документ предусматривал немедленное прекращение огня и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Вскоре после подписания соглашения Израиль, который не участвовал в переговорах, нанес серию авиаударов по Ливану. В ответ Иран вновь заблокировал Ормузский пролив, заявив, что США не способны обеспечить выполнение достигнутых договоренностей. Несмотря на срыв перемирия, 21 июня стороны встретились в Швейцарии для очных переговоров.

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