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СМИ: Израиль может «символически» вывести войска с юга Ливана

Израиль прорабатывает возможность заявить о «символическом» выводе подразделений с юга Ливана в ходе переговоров, запланированных в США.

Источник: AP 2024

Как сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, данная инициатива обсуждалась перед трехдневными консультациями между Израилем и Ливаном, которые пройдут на текущей неделе в Вашингтоне.

Отмечается, что вывод войск будет заключаться в передислокации части сил с отдельных участков за так называемой желтой линией.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не планирует выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана, в том числе из района замка Бофор.

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