СМИ: Израиль может «символически» вывести войска с юга Ливана

Как сообщает CNN со ссылкой на израильский источник, данная инициатива обсуждалась перед трехдневными консультациями между Израилем и Ливаном, которые пройдут на текущей неделе в Вашингтоне.
Отмечается, что вывод войск будет заключаться в передислокации части сил с отдельных участков за так называемой желтой линией.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что не планирует выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана, в том числе из района замка Бофор.
Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.Читать дальше