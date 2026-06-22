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Стали известны детали переговоров Ирана и США по нефти и активам

Иранская делегация завершила переговоры с американской стороной в Швейцарии и уже вылетела обратно в Тегеран. Об этом сообщает агентство «Фарс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня иранская переговорная команда во главе с Мохаммадом Багером Галибафом, спикером Исламского консультативного совета (парламента), вылетела из Швейцарии в Иран», — говорится в сообщении.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что переговорный процесс занял 18 часов. Его слова приводит «Аль-Джазира». По его словам, в ходе диалога стороны добились прогресса по нескольким направлениям.

Иранский дипломат раскрыл детали консультаций с Вашингтоном. По его словам, в ходе обсуждений поднимался вопрос о поставках нефти, а также о выдаче лицензий на экспорт этого сырья. Кроме того, стороны затронули тему разблокировки иранских активов, доступ к которым был ограничен или заморожен.

Багаи уточнил, что стороны договорились: реализация этих шагов должна стартовать в максимально сжатые сроки.

При этом дипломат отметил, что полноценные официальные переговоры между Ираном и США по ядерной программе пока не начались.

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