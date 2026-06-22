Стали известны детали переговоров Ирана и США по нефти и активам

Иранский дипломат раскрыл детали консультаций с Вашингтоном. По его словам, в ходе обсуждений поднимался вопрос о поставках нефти, а также о выдаче лицензий на экспорт этого сырья. Кроме того, стороны затронули тему разблокировки иранских активов, доступ к которым был ограничен или заморожен.
Багаи уточнил, что стороны договорились: реализация этих шагов должна стартовать в максимально сжатые сроки.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше