Стали известны детали переговоров Ирана и США по нефти и активам

Иранский дипломат раскрыл детали консультаций с Вашингтоном. По его словам, в ходе обсуждений поднимался вопрос о поставках нефти, а также о выдаче лицензий на экспорт этого сырья. Кроме того, стороны затронули тему разблокировки иранских активов, доступ к которым был ограничен или заморожен.