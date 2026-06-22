Всё под контролем: Андрей Бочаров поставил задачи по организации выпускных

О промежуточных результатах ЕГЭ и организации школьных выпускных шла речь на оперативном совещании у главы Волгоградской области Андрея Бочарова.
Губернатор поздравил выпускников с завершением важного этапа их жизни и напомнил, что впереди у них — торжественное событие, связанное с вручением аттестатов о среднем образовании.
На сегодняшний день в регионе уже 56 стобалльников, а две школьницы получили высшие результаты по двум предметам. К выпускным готовятся больше 35,5 тысячи ребят — они пройдут в конце июня — начале июля.
«Подготовка к проведению торжественных мероприятий проходит в плановом порядке и находится на контроле областного комитета образования», — подчеркнул губернатор.
Чтобы выпускные прошли без осложнений, глава региона поставил перед своими заместителями и главами муниципалитетов ряд задач, порекомендовав «максимально широко» привлекать к подготовке и проведению мероприятий родителей, родительские школьные комитеты и общественность.
Организовать проведение торжественных и праздничных событий, посвященных вручению школьных аттестатов, необходимо в установленные сроки, настроил присутствующих Андрей Бочаров.
Ранее сообщалось, что совещание началось с минуты молчания — так его участники в День памяти и скорби почтили память павших в Великой отечественной войне.