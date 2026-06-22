Американист: переговоры США с Ираном будут сложными

Тяжелые переговоры команды Трампа с Ираном проходят на фоне сильнейшего раскола внутри США. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт обращает внимание, что в преддверии выборов перед республиканцами стоит задача — сместить акценты внутриполитической повестки в более выгодную для себя сторону.