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Американист: переговоры США с Ираном будут сложными

Тяжелые переговоры команды Трампа с Ираном проходят на фоне сильнейшего раскола внутри США. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт обращает внимание, что в преддверии выборов перед республиканцами стоит задача — сместить акценты внутриполитической повестки в более выгодную для себя сторону.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Для команды Трампа главный бонус иранской сделки — снижение цен на топливо в США примерно на 10−15% относительно майских максимумов, отмечает Дудаков. Однако это пока не привело к росту поддержки республиканцев.

Сама же сделка воспринимается большинством электората как вынужденное признание своего поражения в этой войне.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт отмечает, что подводных камней по согласованию сделки США с Ираном еще достаточно, поэтому следующие недели будут очень сложными для администрации американского президента.

Нужно и соглашение подписывать, и пытаться лицо сохранить, и избегать рисков новой войны с неясным исходом.

Малек Дудаков
политолог

Опрос CBS News показал, что американцы хотят скорейшего окончания войны в Иране — почти 80% респондентов высказались за перемирие с Ираном прямо сейчас, вне зависимости от условий, а 69% считают, что войну и вовсе не стоило начинать.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о создании прямого канала связи для обеспечения безопасного транзита судов через Ормузский пролив. Соответствующее заявление обнародовали посредники — Катар и Пакистан по итогам переговоров в Швейцарии.

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