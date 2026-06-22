Американист: переговоры США с Ираном будут сложными

Сама же сделка воспринимается большинством электората как вынужденное признание своего поражения в этой войне.
Эксперт отмечает, что подводных камней по согласованию сделки США с Ираном еще достаточно, поэтому следующие недели будут очень сложными для администрации американского президента.
Нужно и соглашение подписывать, и пытаться лицо сохранить, и избегать рисков новой войны с неясным исходом.
Опрос CBS News показал, что американцы хотят скорейшего окончания войны в Иране — почти 80% респондентов высказались за перемирие с Ираном прямо сейчас, вне зависимости от условий, а 69% считают, что войну и вовсе не стоило начинать.
Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о создании прямого канала связи для обеспечения безопасного транзита судов через Ормузский пролив. Соответствующее заявление обнародовали посредники — Катар и Пакистан по итогам переговоров в Швейцарии.