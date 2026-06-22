Нижегородский общественный штаб готовится к выборам в условиях инфовойны

Нижегородский Общественный штаб начал готовиться к предстоящим депутатским выборам. Об этом сообщает Общественная палата региона. Пока состоялось только первое заседание. На нем согласовали план работы штаба. Голосование состоится 20 сентября 2026 года. Депутатов будут выбирать как в региональные Заксобрания, так и в Госдуму. В штабе отмечают, что задача предстоит непростая,…