Нижегородский общественный штаб готовится к выборам в условиях инфовойны

Нижегородский Общественный штаб начал готовиться к предстоящим депутатским выборам. Об этом сообщает Общественная палата региона.
Пока состоялось только первое заседание. На нем согласовали план работы штаба. Голосование состоится 20 сентября 2026 года. Депутатов будут выбирать как в региональные Заксобрания, так и в Госдуму. В штабе отмечают, что задача предстоит непростая, поскольку кампания состоится в условиях жесткой информационной войны.
«Мы видим, что в ходе нее для наших недругов нет и не будет запрещенных методов. Они будут искать любой повод, чтобы объявить результаты выборов нелегитимными», — пояснил руководитель Общественного штаба и глава региональной Общественной палаты Роман Стронгин.
Поэтому очень многое зависит от наблюдателей. Уже сейчас они начали проходить необходимую подготовку. Кроме того, для наблюдения будут использовать «горячую линию», камеры, задействуют мобильные группы штаба.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области решили запретить использовать на выборах образы людей. Под запрет попадают даже изображения умерших.