В Британии призвали Стармера назначить выборы после отставки

«Если Лейбористская партия думает, что может протолкнуть очередного профессионального политика на Даунинг-стрит, 10, то они сильно ошибаются», — написал Фарадж в соцсети.
Ранее Стармер заявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и должности премьер-министра. Он уточнил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до момента избрания нового партийного лидера лейбористов, который автоматически станет премьером.
Согласно соцопросам, партия Reform UK занимает первое место, ее поддерживают 24% опрошенных. На втором месте находятся лейбористы и консерваторы — по 19%. Очередные выборы в Палату общин должны состояться не позднее августа 2029 года.