Лукашенко назвал первостепенную задачу в Беларуси и России

Президент Беларуси подчеркнул, что на фронтах Великой Отечественной в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза. И это была битва за свободу, за жизнь, за свою страну и другие европейские государства, которые были спасены благодаря мужеству и героизму многонационального советского народа.