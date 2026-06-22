Лукашенко назвал первостепенную задачу в Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» и назвал первостепенную задачу в Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Сегодня наша первостепенная задача — защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов, — заявил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которая будет жить, работать в современном мире, опираясь на заветы предков. Кроме того, данную эстафету молодежь будет передавать следующим поколениям.
Девиз форума, подчеркивает президент Беларуси, призывает идти вместе во имя настоящего и будущего Беларуси и России, во имя мира на родной земле.
Глава республики назвал символичным проведение форума в Бресте, который 85 лет назад первым принял на себя удар гитлеровской военной машины и продемонстрировал миру величие духа и непобедимость советского солдата. Цена Великой Победы — это десятки миллионов погибших, а потери Беларуси — каждый третий.
Как заметил глава республики, выявляя новые факты геноцида белорусского народа, дается правовая оценка преступлений фашистов для защиты памяти безвинных жертв и воинов, которые совершили великий подвиг.
Президент Беларуси подчеркнул, что на фронтах Великой Отечественной в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза. И это была битва за свободу, за жизнь, за свою страну и другие европейские государства, которые были спасены благодаря мужеству и героизму многонационального советского народа.
Ранее Александр Лукашенко назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов.
Кстати, встретившая войну в Бресте летчица Евдокия Носаль мстила врагу за новорожденного сына, погибшего в июне 1941-го: «Мать извлекли из-под обломков. Ребенок был мертв».
Тем временем мы писали, что реальная история фильма «Воздух» связана с подвигом женщин-летчиц из Беларуси: «Называли и “ночные ведьмы”, и “Дунькин полк”, но барышни оказались не кисейными».