Путин: подвиг защитников Брестской крепости никогда не будет забыт

Приветствие российского лидера зачитал на форуме председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
«Беспримерные подвиги, стойкость и самоотверженность защитников Брестской крепости, ставшей на пути вероломного врага, никогда не будут забыты», — говорится в приветствии Путина.
Глава государства назвал символичным, что союзный патриотический форум проходит именно на брестской земле.
«Символично, что форум проходит на поистине священной для народов России и Беларуси Брестской земле, которая ровно 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ», — говорится в тексте.
Путин также отметил уровень международного участия в союзном патриотическом форуме. По его словам многие страны категорически не поддерживают попытки обелить деяния, совершенные гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.
«Присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши (России и Беларуси — Sputnik) ценности и принципы», — отметил российский лидер.
Участники форума ровно в 12:00 присоединились к общебелорусской минуте молчания.