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Путин: подвиг защитников Брестской крепости никогда не будет забыт

БРЕСТ, 22 июн — Sputnik. Самоотверженный подвиг защитников Брестской крепости-героя никогда не будет забыт, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам международного форума Союзного государства в Бресте.

Источник: Sputnik.by

Приветствие российского лидера зачитал на форуме председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

«Беспримерные подвиги, стойкость и самоотверженность защитников Брестской крепости, ставшей на пути вероломного врага, никогда не будут забыты», — говорится в приветствии Путина.

Глава государства назвал символичным, что союзный патриотический форум проходит именно на брестской земле.

«Символично, что форум проходит на поистине священной для народов России и Беларуси Брестской земле, которая ровно 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ», — говорится в тексте.

Путин также отметил уровень международного участия в союзном патриотическом форуме. По его словам многие страны категорически не поддерживают попытки обелить деяния, совершенные гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.

«Присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши (России и Беларуси — Sputnik) ценности и принципы», — отметил российский лидер.

Для участия в союзном международном патриотическим форуме «Великое наследие — общее будущее», кроме российской парламентской делегации, прибыли представители стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Кубы, Мьянмы, Монголии, Лаоса, Китая.

Участники форума ровно в 12:00 присоединились к общебелорусской минуте молчания.

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