Алексей Медведев запустил новую очередь промпарка «Ачинский»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске состоялась торжественная церемония запуска новой очереди промышленного парка «Ачинский». В церемонии принял участие председатель Правительства края Алексей Медведев.
Частный промпарк «Ачинский» в прошлом году вошёл в Ассоциацию промышленных парков и теперь готовится получить аккредитацию Минпромторга РФ для присвоения официального статуса. Инвестором и управляющей компанией площадки является ООО «Желдоральянс» — предприятие по изготовлению и ремонту колесных пар для железнодорожных вагонов. На первом этапе площадь промпарка составляла 8 га промышленной территории.
В производственном цехе площадью 2,5 тыс. кв. метров разместились три новых резидента со специализацией в металлообработке. Так, компания «Эстетика» начнёт выпуск деталей для ремонта грузовых вагонов, а компания «Инновационные сервисные технологии» занимается ремонтом кассетных подшипников. Ещё одним резидентом стало предприятие, приступившее к строительству крупного грузового контейнерного терминала. Таким образом, промпарк «Ачинский» усилил свою железнодорожную специализацию. Количество рабочих мест на индустриальной площадке увеличилось на 50 человек.
Директор «Желдоральянса» Дмитрий Мымликов рассказал, что площади производственных помещений планируется расширить до 14 тыс. кв. метров, численность работников удвоить до 400 человек. Объем инвестиций ожидают в размере 720 млн рублей. В ближайших планах — увеличить земельный участок и построить ещё два цеха по 1,5 тыс. кв. метров каждый.
Алексей Медведев отметил значимость появления в Ачинске нового крупного производственного объекта. «Для Ачинского округа это и новые рабочие места, и дополнительные налоговые поступления. Для Красноярского края в целом — это пример того, как должны развиваться промышленные парки в регионе: качественное помещение, необходимая инфраструктура, разумный подбор резидентов, которые увеличивают специализацию всей площадки и повышают добавочную стоимость. Чем больше будет появляться таких индустриальных площадок, тем сильнее станет экономический потенциал нашего региона», — добавил председатель краевого Правительства.