Алексей Медведев запустил новую очередь промпарка «Ачинский»

Алексей Медведев отметил значимость появления в Ачинске нового крупного производственного объекта. «Для Ачинского округа это и новые рабочие места, и дополнительные налоговые поступления. Для Красноярского края в целом — это пример того, как должны развиваться промышленные парки в регионе: качественное помещение, необходимая инфраструктура, разумный подбор резидентов, которые увеличивают специализацию всей площадки и повышают добавочную стоимость. Чем больше будет появляться таких индустриальных площадок, тем сильнее станет экономический потенциал нашего региона», — добавил председатель краевого Правительства.