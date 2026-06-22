КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации.
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Кроме того, российские силы усилили наступление на Доброполье, освободив поселок Новый Донбасс и село Кутузовка к востоку от города, добавил он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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