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Огневой контроль армии России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации.

Заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, российские силы усилили наступление на Доброполье, освободив поселок Новый Донбасс и село Кутузовка к востоку от города, добавил он.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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