Премьер-министр Пакистана рассказал о переговорах Ирана и США

По его словам, переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере с обнадеживающим результатом.
Как уточнил глава пакистанского правительства, участники встречи согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое планируется подписать в течение 60 дней. Кроме того, достигнута договоренность о формировании комитета высокого уровня для политического контроля за ходом процесса и о начале последующих технических консультаций.
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