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Премьер-министр Пакистана рассказал о переговорах Ирана и США

Премьер Пакистана Мухаммад Шехбаз Шариф сообщил о завершении в Швейцарии первого заседания комитета высокого уровня между Ираном и США.

Источник: Reuters

По его словам, переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере с обнадеживающим результатом.

Как уточнил глава пакистанского правительства, участники встречи согласовали дорожную карту к итоговому соглашению, которое планируется подписать в течение 60 дней. Кроме того, достигнута договоренность о формировании комитета высокого уровня для политического контроля за ходом процесса и о начале последующих технических консультаций.

Шариф выразил благодарность руководству США и Ирана за последовательную готовность к конструктивному диалогу. Он также поблагодарил Катар за содействие в создании условий для переговоров и Швейцарию за помощь в организации встречи.

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