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Заявление главы ДНР в День памяти и скорби

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Донбасс, как и 85 лет назад, вновь противостоит идеологии нацизма и отстаивает свое право на жизнь и свободу, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Донбасс, как и 85 лет назад, вновь противостоит идеологии нацизма и отстаивает свое право на жизнь и свободу, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что Донбасс, как и вся страна, поднялся на защиту Отечества, и шахтеры, металлурги, машиностроители вступали в легендарные стрелковые дивизии, которые позже назовут «шахтерскими».

«Опираясь на духовную мощь предков, мы отстаиваем свое право на жизнь и свободу. Пока мы помним — мы непобедимы. Пока мы едины — никто не сможет нас сломить», — написал глава республики.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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