CNN узнал о расходах США на войну с Ираном в $40 млрд

В июне Пентагон подал запрос на дополнительное финансирование в размере 80 млрд долларов. Осведомленный источник рассказал CNN, что чуть менее 20 млрд долларов из этой суммы связаны с «неотложными потребностями» вооруженных сил США в связи с войной в Иране. По словам собеседника, эта цифра не включает такие расходы, как ремонт американских объектов и баз в регионе.