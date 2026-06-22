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CNN узнал о расходах США на войну с Ираном в $40 млрд

Почти 100-дневный конфликт с Ираном, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих и более 7500 гражданских лиц в регионе, по предварительным оценкам, обошелся США не менее чем в $40 млрд. Итоговые расходы могут оказаться значительно выше, сообщает CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Такая оценка приводится в предварительном анализе Центра стратегических и международных исследований (CSIS*). Она включает стоимость боеприпасов, уничтоженного оборудования и ущерб американским базам. Но в этой сумме не учитываются оперативные расходы, которые Пентагон запланировал в бюджете на 2026 финансовый год, превышающем 1 трлн долларов, отмечает CNN.

Основной статьей расходов, согласно CNN, стали боеприпасы. По подсчетам центра, США израсходовали в войне с Ираном боеприпасы примерно на 26 млрд долларов. Эксперты центра отметили, что «широко использовалось оружие большой дальности, очень сложное и дорогое». Например, ракеты Tomahawk, каждая из которых стоит порядка 2,5 млн долларов. По данным центра, США за три месяца конфликта выпустили по Ирану около тысячи таких ракет.

В июне Пентагон подал запрос на дополнительное финансирование в размере 80 млрд долларов. Осведомленный источник рассказал CNN, что чуть менее 20 млрд долларов из этой суммы связаны с «неотложными потребностями» вооруженных сил США в связи с войной в Иране. По словам собеседника, эта цифра не включает такие расходы, как ремонт американских объектов и баз в регионе.

* CSIS включен в РФ в реестр нежелательных организаций

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