В Кремле не сомневаются, что Белоруссия может обеспечить суверенитет

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва не сомневается, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об угрозах Владимира Зеленского в адрес Минска.
Ранее Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
«У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости прокомментировать угрозы Зеленского.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.