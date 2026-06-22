Путин сделал заявление о подвиге, совершенном на белорусской земле

Многие страны, заметил Владимир Путин, категорически на поддерживают попытки обелить деяния, которые были совершены гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Как подчеркнул президент России, присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран лишь подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши принципы и ценности Российской Федерации и Беларуси.