Президент России Владимир Путин сделал заявление о подвиге, совершенном на белорусской земле. Приветствие участникам второго Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» зачитал в Бресте председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Об этом сообщает Sputnik.by.
— Беспримерные подвиги, стойкость и самоотверженность защитников Брестской крепости, ставшей на пути вероломного врага, никогда не будут забыты, — заявил Путин.
По словам президента России, символичным является проведение союзного патриотического форума именно в Бресте, которая является поистине священной для народов Беларуси и России. Путин напомнил, что именно брестская земля 85 лет назад приняла на себя главный удар нацистских полчищ.
Многие страны, заметил Владимир Путин, категорически на поддерживают попытки обелить деяния, которые были совершены гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Как подчеркнул президент России, присутствие на форуме представительных делегаций из дружественных стран лишь подтверждает, что большая часть международного сообщества в полной мере разделяет наши принципы и ценности Российской Федерации и Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал первостепенную задачу в Беларуси и России.
Также глава государства назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов.
Кстати, встретившая войну в Бресте летчица Евдокия Носаль мстила врагу за новорожденного сына, погибшего в июне 1941-го: «Мать извлекли из-под обломков. Ребенок был мертв».