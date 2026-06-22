Песков высказался об угрозах Киева в адрес Минска

«Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны», — прокомментировал ситуацию представитель Кремля.
Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайших контактах обсудят угрозы Владимира Зеленского Минску.
Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.