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Песков высказался об угрозах Киева в адрес Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об угрозах киевского режима в адрес Белоруссии.

«Угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны», — прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайших контактах обсудят угрозы Владимира Зеленского Минску.

Ранее Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.

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