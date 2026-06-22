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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 июня: главное

В понедельник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии абсолютно агрессивны, это вмешательство в дела другой страны и посягательство на ее суверенитет.

Путин и Лукашенко планируют вскоре пообщаться, это будет хорошая возможность обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и другие вопросы.

Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений РФ и Британии.

Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму.

Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

В кабмине работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо, меры принимаются.

По деталям, конечно, это лучше спрашивать в правительстве.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

РФ вела с Сербией контакты по вопросу продажи «Газпромом» NIS, но их содержание коммерческое и непублично.

График Путина 22 июня закрыт для прессы. Президент планирует рабочие встречи и внутренние совещания.

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