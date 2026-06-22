Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии абсолютно агрессивны, это вмешательство в дела другой страны и посягательство на ее суверенитет.
Путин и Лукашенко планируют вскоре пообщаться, это будет хорошая возможность обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии и другие вопросы.
Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений РФ и Британии.
Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится.
В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму.
Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
В кабмине работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо, меры принимаются.
По деталям, конечно, это лучше спрашивать в правительстве.
РФ вела с Сербией контакты по вопросу продажи «Газпромом» NIS, но их содержание коммерческое и непублично.
График Путина 22 июня закрыт для прессы. Президент планирует рабочие встречи и внутренние совещания.