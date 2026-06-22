FT узнала, что власти Германии хотят расширить полномочия разведки

«Люди пришли к пониманию, что нам нужно защищать эту страну лучше, чем мы могли это делать в последние годы. Я больше не встречаю ни одного предпринимателя, который бы не осознавал, как часто происходят кибератаки. Все видели дроны в аэропорту. Все видят танкеры теневого флота в новостях или где-либо еще», — сказал изданию председатель комиссии Бундестага по надзору за разведслужбами Марк Хенрихманн.