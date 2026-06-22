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FT узнала, что власти Германии хотят расширить полномочия разведки

Власти Германии хотят дать больше полномочий разведке страны, чтобы противостоять России и не зависеть от США. В настоящее время служба сильно ограничена в действиях и даже не может осуществлять разведдеятельность за рубежом.

Источник: DPA/Reuters

Правительство ФРГ намерено провести реформу, которая расширит полномочия Федеральной разведывательной службы (BND) Германии, чтобы противостоять России и снизить зависимость от работы спецслужб и систем США, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, новый закон предусматривает упразднение существующей системы политического и судебного контроля, в рамках которой работает BND, и изменение критериев, определяющих, кто может и кто не может подвергаться слежке. Предполагается, что новые правила работы службы будут охватывать четыре сферы: радиоэлектронную разведку, использование ИИ и технологий, новые полномочия для «ответных ударов» по противникам, надзор за деятельностью ведомства.

Планируется увеличить и срок хранения данных, получаемых из открытого доступа, с нынешних нескольких дней вплоть до 15 месяцев для метаданных.

«Люди пришли к пониманию, что нам нужно защищать эту страну лучше, чем мы могли это делать в последние годы. Я больше не встречаю ни одного предпринимателя, который бы не осознавал, как часто происходят кибератаки. Все видели дроны в аэропорту. Все видят танкеры теневого флота в новостях или где-либо еще», — сказал изданию председатель комиссии Бундестага по надзору за разведслужбами Марк Хенрихманн.

Он добавил, что ожидал срыва реформ из-за общественного резонанса, однако реакция граждан Германии оказалась более сдержанной.

Как заявил FT на условиях анонимности бывший сотрудник BND, эти изменения давно напрашивались. «Дело в том, что на протяжении большей части последних двух десятилетий правила BND [по вмешательству] ужесточались, даже несмотря на то, что мир становился все более нестабильным, а угрозы для Германии множились. Мы достигли критической точки, когда нам либо нужно предпринять радикальные действия, либо действительно понести последствия», — сказал он.

Кроме того, отметил изданию сотрудник одной из европейских спецслужб, когда администрация президента США Дональда Трампа в марте 2025 года ненадолго приостановила обмен разведывательной информацией с Украиной, это «заставило задуматься весь континент».

16 июня премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Генеральное управление внутренней безопасности (DGSI) страны приняло решение расторгнуть контракт с американской компанией Palantir в пользу французской ChapsVision.

В апреле Politico писало, что Хенрихманн сообщил о планах заменить Palantir на «европейский аналог». Через месяц федеральная служба безопасности Германии (BfV) выбрала французскую ChapsVision и ее программное обеспечение ArgonOS.

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