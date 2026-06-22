Бернем включился в борьбу за пост лидера лейбористов

«Его решение знаменует начало переходного периода. Важно, чтобы этот процесс прошел упорядоченно и ответственно. Я возьму на себя инициативу стать частью этого процесса», — приводит Sky News слова Бернема.
Стармер сообщил, что покидает пост главы правительства и слагает полномочия лидера Лейбористской партии. Об этом он объявил во время выступления на Даунинг-стрит.
Бернем направил запрос руководству Лейбористской партии с требованием уточнить сроки выборов нового лидера. Согласно предложенному графику, прием заявок от кандидатов должен открыться 9 июля и завершиться 16 июля.
Если процедура пройдет по этому плану, имя нового главы партии могут объявить после завершения парламентских каникул — к началу осенней сессии, которая стартует в сентябре.