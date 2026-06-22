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Политолог назвал отставку Стармера уроком для Европы

Заявление Кира Стармера об уходе стало не только внутренней британской интригой, но и признаком кризиса европейской управленческой модели. Такое мнение высказал президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В понедельник, 22 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что уходит с поста главы правительства и слагает полномочия лидера Лейбористской партии. После этого лидер Reform UK Найджел Фарадж призвал Стармера назначить досрочные парламентские выборы.

Гращенков обратил внимание, что Стармер пришел к власти после длительного «периода консервативной турбулентности». По мнению политолога, это стало главной политической ловушкой для британского премьера.

Когда политик приходит к власти не на волне надежды, а на волне усталости от предшественников, у него очень короткий кредит доверия. Общество не дает ему годы на раскачку. Оно говорит: мы уже наказали прежних, теперь быстро покажите, что новая власть способна менять жизнь.

Илья Гращенков
политолог, президент Центра развития региональной политики

По оценке Гращенкова, Стармер не оправдал ожиданий британского общества. Главной проблемой премьера стало то, что он не смог стать настоящим лидером.

Победил как менеджер, а управлять пришлось в эпоху, когда обществу нужен не только менеджмент, но и смысл. Как только появляется мысль, что лидер сам стал угрозой для будущих выборов, механизм британской политики включается очень быстро.

Илья Гращенков
политолог, президент Центра развития региональной политики

Гращенков полагает, что лейбористы, увидев ослабление позиций Стармера, начали оперативно искать ему замену. По его мнению, партия не хочет идти на новые выборы во главе с политиком, который стал символом разочарования.

Ситуация со Стармером должна стать уроком для европейских политиков, считает эксперт.

После эпохи кризисов избиратель не хочет просто возвращения к старому порядку. Он хочет уверенности, защиты, понятного будущего и ощущения, что власть контролирует ситуацию. Центристский технократизм без результата быстро превращается в раздражитель.

Илья Гращенков
политолог, президент Центра развития региональной политики

По мнению политолога, уход Стармера показывает, что в современной политике нельзя выигрывать только на отрицании предшественников. Любой лидер должен предлагать обществу позитивную повестку. Если этого не происходит, считае Гращенков, на первый план быстро выходят более яркие и эмоциональные игроки: у лейбористов такой фигурой стал Энди Бернем, у другой части британского общества — Найджел Фарадж.

Ранее политолог Иван Пятибратов рассказал Новостям Mail, кто может заменить Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании, и как это повлиятет на отношения Лондона и Москвы.

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