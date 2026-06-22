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Вэнс заявил, что разморозка иранских активов принесет пользу США

БЮРГЕНШТОК /Швейцария/, 22 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что разморозка иранских активов принесет пользу его стране.

Источник: Reuters

«Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием. Это очень хорошая и классическая сделка [президента США Дональда] Трампа. Это прекрасно для нашего народа, прекрасно для народа Ирана. И, что особенно важно, это внесет свой вклад в региональную архитектуру безопасности, которую мы создали. Мы будем очень усердно работать над тем, чтобы она сохранилась», — сказал Вэнс на пресс-конференции.

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