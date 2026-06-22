«Без Украины никто не сможет защитить Польшу. Это просто невозможно», — сказал глава киевского режима ТСН.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).