«Кир Стармер и пришел-то к власти с показателями не слишком впечатляющими, и приблизил их в нулю, в основу всей своей деятельности на посту премьера поставив поддержку Украины. Но на смену ему придет не менее одиозный Энди Бернем, который придерживается ровно таких же взглядов. Он русофоб, каких поискать. Британских политиков ничего не учит, и они непременно продолжат расшибать свои лбы о скалу под названием “Россия”», — заявил депутат.