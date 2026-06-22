В Польше обвинили украинских политиков в неблагодарности

«Представители украинской власти польские награды отдают легкой рукой, забывая, что те же самые руки были протянуты за помощью, и эта помощь пришла из польских рук: от польского правительства, неправительственных организаций и миллионов поляков», — написал Богутский в соцсети X.
Публикацию он сопроводил цитатой из стихотворения польского поэта Людвика Кропиньского «О неблагодарности»:
«Оттого и возникла проклятая неблагодарность, что тот, кто взял, забыл, а тот, кто дал, помнит.».
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Причиной стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).
В Польше членов УПА считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан.
Позднее от польских наград отказались бывшие президенты Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), Леонид Кучма и Виктор Ющенко.