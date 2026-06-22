Гитлеровское вторжение в Россию началось 85 лет назад

Проблемы в немецком плане наступления можно заметить, даже если просто нанести его на карту. Ленинград, Смоленск и Донбасс — это три расходящихся направления, двигаться по которым предстояло одновременно. Это был классический удар, но не кулаком, а растопыренными пальцами, который распылял силы. Характерно, что такое себе никогда не позволяла даже Красная армия в 1944—1945 годах, когда она имела колоссальное численное и материальное преимущество над немцами, воевавшими на два фронта. Советские наступательные операции следовали одна за другой, и никто не пытался совместить форсирование Днепра с освобождением Белоруссии.