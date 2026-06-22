Песков заявил, что Стармер на посту премьера ничем для России не запомнился

Во время выступления Стармер упомянул семью. Его голос дрогнул, когда он произнес: «Когда я покину самый важный пост в стране, я буду уделять больше времени самому важному делу: быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая была моей опорой и в радости, и в горе, и быть лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью».