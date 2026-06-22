Вэнс анонсировал прибытие инспекторов МАГАТЭ в Иран

Вэнс полагает, что инспекторы МАГАТЭ могут оказаться в Иране уже сегодня. «Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но я думаю, что некоторые из разговоров с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня», — отметил вице-президент. Он уточнил при этом, что американцы пытались связаться с МАГАТЭ еще в ночь на понедельник.