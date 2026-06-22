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Песков раскрыл, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в ближайшее время

Песков сказал, что Путин и Лукашенко на встрече обсудят угрозы Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл, что обсудят президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в ближайшее время. Подробности приводит ТАСС.

По словам Пескова, президенты двух стран на встрече намерены обсудить в том числе и угрозы Владимира Зеленского в адрес Беларуси (речь идет про возможное нанесение ударов по технике, расположенной якобы на белорусской территории вдоль границы с Украиной).

— Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы, — заметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, 15 июня 2026 года во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.

— В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, — уточнил глава республики.

Тем временем глава МИД России Лавров объяснил в Минске, почему Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что южная граница Беларуси с Украиной «пылает как никогда».

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