Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму

Также на выборах задействуют механизм «Мобильный избиратель» — для тех, кто в дни голосования не будет находиться на своих избирательных участках. Крымчане смогут подать заявление с 3 августа до 14 сентября через «Госуслуги», ЦИК или МФЦ и приписаться к любому избирательному участку, который будет находится к ним максимально близко в дни голосования.