Формы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму

«Так как были прекращены досрочно полномочия депутата Алексея Тихомирова, на избирательном округе № 22 будут назначены выборы депутата Госсовета Крыма, чтобы округ не оставался без своего представителя. Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов также пройдут дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам в пяти городских советах: Джанкойском, Сакском, Феодосийском, Керченском, Белогорском», — рассказал Малышев.
Он добавил, что будут замещены девять мандатов: по одному — в Джанкойском, Керченском, Белогорском округах и по три — в Сакском и Феодосийском округах. Речь идет о муниципальных выборах.
Также дополнительные выборы пройдут по многомандатному избирательному округу в Межводненском сельском совете Черноморского района, где будут замещаться четыре вакантных депутатских мандата.
Малышев уточнил, что на территории Крыма образовано три округа — Симферопольский одномандатный избирательный округ № 22, Керченский одномандатный избирательный округ № 23 и Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 24.
Сейчас в Крыму идет этап выдвижения кандидатов. В ближайшую неделю начнутся избирательные кампании. Общее количество зарегистрированных кандидатов и федеральных списков будет известно 16 августа.
Для удобства избирателей.
В Крыму зарегистрированы 1 466 973 избирателя. Как пояснила зампредседателя Избиркома Крыма Инна Гузеева, помимо традиционных форм голосования — в помещении — в республике будут применяться две дополнительные формы: голосование вне помещения (если отсутствуют пригодные для голосования помещения или затруднено транспортное сообщение) и голосование отдельных групп избирателей. Решения о том, в каких именно муниципалитетах Крыма будут использовать дополнительные формы голосования, примут дополнительно.
Также на выборах задействуют механизм «Мобильный избиратель» — для тех, кто в дни голосования не будет находиться на своих избирательных участках. Крымчане смогут подать заявление с 3 августа до 14 сентября через «Госуслуги», ЦИК или МФЦ и приписаться к любому избирательному участку, который будет находится к ним максимально близко в дни голосования.
Кроме того, для тех, кто по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет посетить участок в дни выборов, есть вариант подать заявление с 10 по 20 сентября в свою участковую комиссию (по телефону или через соцработника) и проголосовать на дому.
Также на сентябрьских выборах 2026 года в Крыму планируется применять дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
«Мы подали заявку на проведение ДЭГ. Будем ориентироваться по тому, насколько качественным будет интернет — это очень важно, чтобы не было каких-либо сбоев», — рассказал Малышев. Он уточнил, что пока окончательного решения по ДЭГ не принято.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.