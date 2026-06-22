Вэнс: Иран пригласил экспертов МАГАТЭ после переговоров с США

Политик подчеркнул, что достигнутый результат полностью соответствует изначальным запросам американской стороны.
Ранее стало известно, что руководство Евросоюза рассматривает возможность активизировать свою роль в иранском вопросе. Как пишет издание Politico, в ЕС намерены использовать текущую ситуацию, чтобы вернуться к активной дипломатии и занять более весомую позицию на техническом этапе переговоров.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше