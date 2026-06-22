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Вэнс: Иран пригласил экспертов МАГАТЭ после переговоров с США

Вашингтон и Тегеран пришли к соглашению о возвращении экспертов МАГАТЭ на иранскую территорию. Об этом в ходе пресс-конференции в Бюргенштоке сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране», — заявил Вэнс.

Политик подчеркнул, что достигнутый результат полностью соответствует изначальным запросам американской стороны.

Ранее стало известно, что руководство Евросоюза рассматривает возможность активизировать свою роль в иранском вопросе. Как пишет издание Politico, в ЕС намерены использовать текущую ситуацию, чтобы вернуться к активной дипломатии и занять более весомую позицию на техническом этапе переговоров.

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