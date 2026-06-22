Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Россия хочет, чтобы Армения определилась между ЕАЭС и ЕС

МИД: РФ и ее партнеры в ЕАЭС хотят, чтобы Армения определилась между союзом и ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в ЕАЭС и ЕС как можно скорее, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия, как и другие три страны ЕАЭС — Белоруссия, Казахстан и Киргизия — хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что неслучайно в Совместном заявлении лидеров четырех стран Союза от 29 мая подчеркивается необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки соответствующего общенационального референдума, который является единственным предусмотренным армянской Конституцией механизмом принятия решений относительно членства этой страны в надгосударственных международных организациях.

Захарова добавила, что указанное заявление предполагает подготовку правительствами России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии совместного доклада с анализом сложившейся ситуации к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в декабре этого года.

«И такая работа, безусловно, будет проведена», — заключила она.

Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше