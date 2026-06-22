Ровно 85 лет назад гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей продолжалась эта страшная битва, которая унесла жизни 27 миллионов человек — погибших в боях, в фашистском плену, умерших от голода и лишений в тылу. Это величайшее испытание для нашего народа навсегда останется в сердце каждого россиянина. Первый день Великой Отечественной войны получил в календаре название — День памяти и скорби.