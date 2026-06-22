Сегодня, 22 июня, состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы», посвященная Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.
Ровно 85 лет назад гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей продолжалась эта страшная битва, которая унесла жизни 27 миллионов человек — погибших в боях, в фашистском плену, умерших от голода и лишений в тылу. Это величайшее испытание для нашего народа навсегда останется в сердце каждого россиянина. Первый день Великой Отечественной войны получил в календаре название — День памяти и скорби.
В церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню Мемориального ансамбля «Монумент Славы» приняли участие полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, другие официальные лица. Цветы к Вечному огню возложили ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, школьники, юные представители волонтёрско-добровольческих и военно-патриотических движений.
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