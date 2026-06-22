Вэнс: стороны конфликта в Ливане договорились о прямой связи

Отвечая на вопрос, хочет ли Вашингтон вывода израильских войск с юга Ливана, Вэнс подчеркнул, что США стремятся гарантировать как безопасность Израиля, так и суверенитет Ливана. Для этого, как отметил политик, необходимо сдерживание «Хезболлы» со стороны Ирана и усиление государственных институтов в Ливане.