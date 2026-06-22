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Вэнс: стороны конфликта в Ливане договорились о прямой связи

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что сторонам удалось выработать инструмент для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и движением «Хезболла».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы достигли очень большого успеха в создании того, что мы назвали механизмом деконфликтации», — заявил Вэнс на пресс-конференции.

По его словам, в случае любого неожиданного инцидента участники конфликта обязаны поддерживать прямую связь друг с другом.

Отвечая на вопрос, хочет ли Вашингтон вывода израильских войск с юга Ливана, Вэнс подчеркнул, что США стремятся гарантировать как безопасность Израиля, так и суверенитет Ливана. Для этого, как отметил политик, необходимо сдерживание «Хезболлы» со стороны Ирана и усиление государственных институтов в Ливане.

Вэнс также добавил, что у стран региона есть право защищать себя, но призвал не допустить эскалации и удержать ситуацию под контролем.

До этого стало известно о телефонных переговорах президента Ливана Жозефа Ауна с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, советником Белого дома Джаредом Кушнером и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Как сообщает The National со ссылкой на заявление канцелярии Ауна, главной темой обсуждения стало прекращение огня в Ливане.

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