Премьер Башкирии рассказал о новациях в социальной политике

О них в своих соцсетях рассказал глава правительства Андрей Назаров. По поручению федерального правительства будет обновлен порядок социокультурной реабилитации для людей с инвалидностью. Министерство культуры должно привести региональную базу в соответствие с федеральными стандартами. Учреждения культуры получат специальные рекомендации, отдельно будет учтена доступность для граждан с ментальными и сенсорными нарушениями. Продолжится поддержка людей с сахарным диабетом. В 2026—2027 годах республике выделят средства на закупку портативных систем мониторинга глюкозы для детей и беременных (95 млн руб. для первых и 97 млн для вторых).