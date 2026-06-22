Политолог назвал ключевую причину отставки Кира Стармера

Как отметил эксперт, именно успех Бернема в борьбе за место в Палате общин предопределил уход главы правительства, хотя на это повлиял и целый ряд других обстоятельств. Мэр Большого Манчестера действительно планировал составить конкуренцию Стармеру и занять пост премьера.
«Это финальная история, которая сломала хребет Стармеру. Кабинет министров выступил против него, все уже смирились с его отставкой», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
Напомним, Кир Стармер сделал заявление о своем решении уйти с должности премьер-министра 22 июня. Он также сообщил, что уже уведомил об этом короля Карла III.