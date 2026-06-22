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Политолог назвал ключевую причину отставки Кира Стармера

Победа мэра Большого Манчестера Энди Бернема на довыборах стала решающим фактором, который привел к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров, специализирующийся на британской политике.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как отметил эксперт, именно успех Бернема в борьбе за место в Палате общин предопределил уход главы правительства, хотя на это повлиял и целый ряд других обстоятельств. Мэр Большого Манчестера действительно планировал составить конкуренцию Стармеру и занять пост премьера.

«Это финальная история, которая сломала хребет Стармеру. Кабинет министров выступил против него, все уже смирились с его отставкой», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, Кир Стармер сделал заявление о своем решении уйти с должности премьер-министра 22 июня. Он также сообщил, что уже уведомил об этом короля Карла III.

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