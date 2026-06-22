Джей Ди Вэнс назвал условия разблокировки иранских средств

«Мы хотим убедиться, что запустим процесс, при котором, если мы когда-либо разморозим иранские средства, мы сможем гарантировать: эти деньги пойдут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма», — заявил Вэнс. При этом он отметил, что сейчас данный вопрос не стоит на первом месте.
Джей Ди Вэнс также упомянул, что недавно зять президента США Джаред Кушнер обсуждал с Катаром инициативу о разморозке средств. Согласно этому предложению, потенциальное разблокировка активов должно получить одобрение Вашингтона и Дохи. Высвобожденные деньги могли бы направить на закупки у американского производителя пшеницы, кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции.