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Джей Ди Вэнс назвал условия разблокировки иранских средств

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Швейцарии допустил возможность разморозки иранских активов. Однако он подчеркнул: эти средства нельзя направлять на поддержку проиранских вооруженных формирований. Вместо этого деньги могли бы пойти, к примеру, на закупку товаров из Америки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы хотим убедиться, что запустим процесс, при котором, если мы когда-либо разморозим иранские средства, мы сможем гарантировать: эти деньги пойдут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма», — заявил Вэнс. При этом он отметил, что сейчас данный вопрос не стоит на первом месте.

Джей Ди Вэнс также упомянул, что недавно зять президента США Джаред Кушнер обсуждал с Катаром инициативу о разморозке средств. Согласно этому предложению, потенциальное разблокировка активов должно получить одобрение Вашингтона и Дохи. Высвобожденные деньги могли бы направить на закупки у американского производителя пшеницы, кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции.

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