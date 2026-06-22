ЕС осудил призыв Бен-Гвира сжечь Ливан и обсуждает санкции

«ЕС осудил это высказывание самым решительным образом, в очень жестких формулировках», — заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.
Аль-Ануни также раскрыл детали обсуждения этой ситуации внутри союза. Он сообщил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам 15 июня, где рассматривалась поддержка Ливана, Каллас подняла вопрос о введении санкций против Бен-Гвира. Большинство стран-членов высказались за такие меры, однако консенсус для принятия окончательного решения достичь не удалось.
Представитель Евросоюза заявил, что не будет строить догадки или прогнозировать дальнейшие шаги ЕС. При этом он акцентировал: Брюссель продолжает поддерживать Ливан и его граждан.
«Ливан платит очень дорогую цену за войну, которую не он выбирал», — отметил Аль-Ануни. По его словам, народ Ливана страдает уже долгое время и крайне тяжело. Дипломат обратился к Израилю с призывом уважать территориальную целостность Ливана и вывести войска. Он также напомнил о необходимости соблюдать резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.
Представитель Каи Каллас добавил, что еще на прошлой неделе Европейский совет призывал Израиль избегать любой дальнейшей эскалации конфликта.