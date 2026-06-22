ЕС осудил призыв Бен-Гвира сжечь Ливан и обсуждает санкции

«Ливан платит очень дорогую цену за войну, которую не он выбирал», — отметил Аль-Ануни. По его словам, народ Ливана страдает уже долгое время и крайне тяжело. Дипломат обратился к Израилю с призывом уважать территориальную целостность Ливана и вывести войска. Он также напомнил о необходимости соблюдать резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.