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Лавров встретился с претенденткой на пост генсека ООН

В Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с претенденткой на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой. Российский министр обозначил условия, которые Москва выдвигает к кандидатам на эту должность. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте министерства, Эспиноса изложила свою предвыборную платформу. В ответ Лавров объяснил ей критерии, которые российская сторона считает обязательными для будущего главы всемирной организации.

В МИД России также отметили, что обе стороны подтвердили: ООН должна сохранять за собой центральную координирующую роль в глобальной политике.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров проводит встречи со всеми кандидатами на пост генерального секретаря ООН. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Выборы нового руководителя организации состоятся в июне.

На должность претендуют Мишель Бачелет, Ребека Гринспан, Рафаэль Гросси и экс-президент Сенегала Маки Саль.

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