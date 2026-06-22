Лавров встретился с претенденткой на пост генсека ООН

В Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с претенденткой на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой. Российский министр обозначил условия, которые Москва выдвигает к кандидатам на эту должность. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.