Лавров встретился с претенденткой на пост генсека ООН

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте министерства, Эспиноса изложила свою предвыборную платформу. В ответ Лавров объяснил ей критерии, которые российская сторона считает обязательными для будущего главы всемирной организации.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров проводит встречи со всеми кандидатами на пост генерального секретаря ООН. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Выборы нового руководителя организации состоятся в июне.
На должность претендуют Мишель Бачелет, Ребека Гринспан, Рафаэль Гросси и экс-президент Сенегала Маки Саль.