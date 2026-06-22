Idnes: кабмин Чехии не включил президента в состав делегации на саммит НАТО

ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии не включило в состав национальной делегации на предстоящий саммит НАТО в Анкаре президента республики Петра Павела. Об этом сообщил новостной портал Idnes.
Чешскую делегацию возглавит премьер-министр Андрей Бабиш. В ее состав включены вице-премьер и глава МИД республики Петр Мацинка, а также министр обороны Яромир Зуна. Павел заявил ранее, что рассмотрит возможность обжаловать решение кабмина в Конституционном суде, если не сможет участвовать в саммите НАТО в Анкаре.
Бабиш по итогам состоявшего 22 июня заседания правительства проинформировал, что президент возглавит делегацию Чехии на предстоящей в Нью-Йорке с 22 по 30 сентября 2026 года неделе высокого уровня 81-й сессии ГА ООН. Премьер напомнил, что Павел с марта 2023 года, когда вступил на высший государственный пост, осуществил 61 зарубежный визит, из которых 12 состоялись в последние полгода.