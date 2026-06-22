Idnes: кабмин Чехии не включил президента в состав делегации на саммит НАТО

Бабиш по итогам состоявшего 22 июня заседания правительства проинформировал, что президент возглавит делегацию Чехии на предстоящей в Нью-Йорке с 22 по 30 сентября 2026 года неделе высокого уровня 81-й сессии ГА ООН. Премьер напомнил, что Павел с марта 2023 года, когда вступил на высший государственный пост, осуществил 61 зарубежный визит, из которых 12 состоялись в последние полгода.