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Катар обвинил Нетаньяху в угрозе мирному процессу на Ближнем Востоке

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Биньямин Нетаньяху пытается эскалировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters

По мнению катарского премьера, подобные действия могут подорвать переговорный процесс между США и Ираном.

«К сожалению, это не первый случай, когда Нетаньяху провоцирует эскалацию в регионе. Эскалация в любом месте региона, будь то в Ливане или где-либо еще, повлияет на переговоры», — заявил он.

Как сообщается, ранее США и Иран приступили к прямым переговорам, направленным на завершение конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что стороны достигнут окончательного урегулирования после подписания Исламабадского меморандума о перемирии, которое состоялось 18 июня. Одним из пунктов документа является прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Вместе с тем, Израиль уведомил о готовности возобновить атаки на движение «Хезболлах».

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