Сосед опознал жестокого убийцу спустя 34 года

Злоумышленники постучались к нему, пытаясь выманить хозяина на улицу под предлогом покупки мяса. Сергей ответил, что прийти они могут завтра утром. В ответ он услышал угрозу: «Выходи, а то пулю в лоб получишь». Поняв, что незваные гости пришли не за продуктом, а за его сбережениями, фермер благоразумно остался дома.