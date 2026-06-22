В Татарстане вступили в силу новые законы

9 июня вступил в силу закон о внесении изменений в Избирательный кодекс РТ. Главы местных администраций освобождены от обязанности формировать сведения об избирателях — теперь это делает централизованная система регистрации. Протоколы об итогах голосования можно составлять в электронном виде (бумажный вариант сохранен). Финансовые отчеты кандидатов и партий будут публиковаться на сайтах избиркомов. Партии могут публиковать предвыборные программы в печатных изданиях либо на своих сайтах. Также закон устанавливает порядок использования в агитации изображений и голосов физических лиц.