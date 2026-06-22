В Татарстане вступили в силу новые законы

22 июня вступил в силу закон, регулирующий вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества. Документ устанавливает формы увековечения, прописывает полномочия органов госвласти и местного самоуправления в этой сфере. Особое внимание уделено просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти и преемственности поколений. Действие закона распространяется в том числе на участников специальной военной операции. Отдельной статьей регулируется порядок ведения и хранения Книги Памяти Республики Татарстан.
9 июня вступил в силу закон об исполнении бюджета республики за 2025 год. Доходы составили 605,1 млрд рублей, расходы — 605,4 млрд рублей. Татарстан занял четвертое место среди регионов РФ по объему собственных доходов, сохранив позицию 2024 года. Налоговые и неналоговые поступления составили 493 млрд рублей. Все социальные обязательства выполнены в полном объеме, средства направлялись на социальную сферу, дорожное строительство, ЖКХ и благоустройство.
22 июня вступил в силу закон об исполнении бюджета Территориального фонда ОМС за 2025 год. Доходы фонда составили 93,2 млрд рублей, расходы — 92,6 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом показатели выросли на 12,3 и 12,4 млрд рублей соответственно, отметил зампред Комитета Госсовета РТ по бюджету Камиль Нугаев.
С 3 июля вступает в силу закон об упразднении железнодорожного разъезда Сарай-Чекурча в Арском районе. На его месте находится только железная дорога и остановочная платформа, жилых построек и инфраструктуры нет. Жители Среднекорсинского сельского поселения поддержали упразднение.
22 июня вступил в силу закон, возвращающий производителям сахаросодержащих напитков доступ к мерам государственной поддержки. Ранее после включения таких напитков в перечень подакцизных товаров они были исключены из числа получателей поддержки. Принятые в апреле поправки в федеральное законодательство устранили эту коллизию. Поддержка не распространяется на производителей энергетиков.
22 июня вступил в силу закон, расширяющий категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Теперь такое право предоставляется лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами или беженцами, а также уже получившим этот статус или временное убежище. Депутат Госсовета Игорь Бикеев пояснил, что ранее они не имели права на бесплатную помощь.
9 июня вступил в силу закон о внесении изменений в Избирательный кодекс РТ. Главы местных администраций освобождены от обязанности формировать сведения об избирателях — теперь это делает централизованная система регистрации. Протоколы об итогах голосования можно составлять в электронном виде (бумажный вариант сохранен). Финансовые отчеты кандидатов и партий будут публиковаться на сайтах избиркомов. Партии могут публиковать предвыборные программы в печатных изданиях либо на своих сайтах. Также закон устанавливает порядок использования в агитации изображений и голосов физических лиц.