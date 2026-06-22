Багаи: переговоры Ирана и США не прекращались, несмотря на угрозы Трампа

«Примерно в 16.30 (16.00 мск — ред.) во время короткого перерыва в переговорах для проведения консультаций в СМИ были опубликованы угрозы президента США, что привело к тому, что иранская делегация объявила, что не будет участвовать в четырехсторонней встрече (Иран-США-Катар-Пакистан — ред.). Однако обмен посланиями продолжился через посредников», — сообщил Багаи агентству IRNA.