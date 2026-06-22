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Багаи: переговоры Ирана и США не прекращались, несмотря на угрозы Трампа

Багаи: переговоры Ирана с США в Швейцарии не прерывались из-за угроз Трампа.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Переговоры Тегерана и Вашингтона не прекращались несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье прошли технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Во время переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов в случае, если тот не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить «создавать проблемы».

«Примерно в 16.30 (16.00 мск — ред.) во время короткого перерыва в переговорах для проведения консультаций в СМИ были опубликованы угрозы президента США, что привело к тому, что иранская делегация объявила, что не будет участвовать в четырехсторонней встрече (Иран-США-Катар-Пакистан — ред.). Однако обмен посланиями продолжился через посредников», — сообщил Багаи агентству IRNA.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что представители Ирана не покидали площадку переговоров в Швейцарии, вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг.

Стороны по итогам переговорах объявили о прогрессе, Катар и Пакистан заявили, что созданный на переговорах в Швейцарии Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению соглашения между США и Ираном в течение 60 дней, Тегеран и Вашингтон продолжат технические консультации.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.

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