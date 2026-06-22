Политолог Трухачев: Польша не прекратит поддержку Киева из-за скандала с УПА

«Вне зависимости от того, как в Польше воспринимают бандеровскую Украину, они ей будут помогать, потому что бандеровская Украина — это малое зло, а Россия — это большое зло. Ради борьбы с большим злом нужно помочь малому злу, и только после того, как разберемся с большим злом, можно будет разбираться с бандеровской Украиной. Только в таком порядке. Неважно, кто у власти — евроскептики или еврооптимисты. И для тех и для других Россия останется главным врагом Польши, и они будут ради борьбы с Россией поддерживать кого угодно — хоть бандеровцев, хоть исламистов, хоть инопланетян. Главное, чтобы они боролись с Россией», — сказал политолог «Газете.Ru».