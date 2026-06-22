Генералы и госсоветники: Лукашенко подписал указы о присвоении званий

В частности, очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Александру Агейчику (начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах) и Дмитрию Соболю (первый заместитель начальника Военной академии Беларуси).
Также полковнику юстиции Максиму Спринцину (начальнику управления Следственного комитета (УСК) по Гомельской области) присвоено очередное специальное звание генерал-майора юстиции.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга президентским указом присвоено начальнику Витебской таможни Сергею Линкевичу.
Прокурору Гомельской области Олегу Авдею после подписания указа главы государства присвоен классный чин госсоветника юстиции 3 класса.