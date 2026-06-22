Подвалы ABW и стихи Лаврова: как археолог из Эрмитажа провел пять месяцев в польской тюрьме

— Можно. Но там тоже очень замороченная система. То есть сначала ты должен получить на это разрешение. Потом ты должен каким-то образом передать его адвокату. Потом они принесут тебе книги, и их даже через какое-то время передадут. Но зато потом ты должен их сдать на склад, чтобы получить новые, но в этот момент случился затык, потому что местный квартирмейстер не хотел позволить мне получать новые книги, чтобы они не копились на складе. Он требовал, чтобы было решение насчёт тех книг, которые у меня уже лежат на складе. Но его мог принять только суд. В итоге за 5 месяцев мне с воли пришло только две партии по три книги. То есть эти книги, что-то из библиотеки и ещё две у меня было своих. Просто я попал с двумя книгами туда. Они у меня были в багаже. Конечно, я их прочитал. Одну даже два раза, потому что, пока мне не передавали какие-то книги, мне было скучно.