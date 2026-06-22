Основными поводами для отставки Стармера стали нарастающее давление со стороны депутатов от Лейбористской партии, отставка ключевых министров (включая главу Минобороны Джона Хили), а также недовольство населения и однопартийцев текущей экономической ситуацией и политикой в сфере иммиграции и энергетики.
Стармер уже уведомил короля Карла III о своем решении уйти с поста. Он останется в должности временно, пока Лейбористская партия не выберет преемника. Наиболее вероятным претендентом на пост лидера лейбористов и нового премьер-министра британские СМИ называют мэра Манчестера Энди Бёрнема.
The Telegraph
Его голос дрожал, когда он выражал благодарность своей супруге и детям. Стармер также сообщил, что новый лидер будет определен к сентябрю, до начала осенней сессии парламента.
The Times
The Guardian
Стармер объявил об отставке после нескольких дней интенсивного давления со стороны членов парламента от Лейбористской партии. Его уход связан с падением рейтинга на фоне экономических проблем, кризиса нелегальной миграции, а также громкого скандала с назначением Питера Мандельсона послом в США.
France 24
Associated Press
Исполнительный Стармер был избран премьером, чтобы положить конец многолетнему политическому хаосу при консерваторах. Но он лишился поста менее чем через два года после избрания из-за просчетов, внутрипартийных распрей и одной колоссальной ошибки, которая косвенно втянула его в скандал вокруг Джеффри Эпштейна.
ВВС*
Между тем лидер Либерально-демократической партии Эд Дэйви заявил, что Британия «устала» от постоянной смены премьер-министров.
The New York Times
Но он продержался значительно дольше двух своих предшественников: Лиз Трасс ушла в отставку через 50 дней после избрания, а Риши Сунак проиграл всеобщие выборы менее чем через два года после вступления в должность.
The Conversation
Стармер избежал лавины отставок, которая привела к свержению премьеров- консерваторов Бориса Джонсона и Лиз Трасс.
Hindustan Times
Несмотря на текучесть премьеров на Даунинг-стрит, одна политическая фигура там остается неизменной. Главный официальный мышелов Британии, кот Ларри, «пережил» уже шесть премьеров и готовится приветствовать седьмого главу правительства.
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