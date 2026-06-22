Что пишут зарубежные СМИ об отставке премьер-министра Великобритании Стармера

Кир Стармер официально объявил о своей отставке 22 июня. Он решил покинуть пост из-за внутрипартийного давления и потери поддержки кабинета министров. Чиновник будет исполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера.

Источник: Reuters

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Основными поводами для отставки Стармера стали нарастающее давление со стороны депутатов от Лейбористской партии, отставка ключевых министров (включая главу Минобороны Джона Хили), а также недовольство населения и однопартийцев текущей экономической ситуацией и политикой в сфере иммиграции и энергетики.

Стармер уже уведомил короля Карла III о своем решении уйти с поста. Он останется в должности временно, пока Лейбористская партия не выберет преемника. Наиболее вероятным претендентом на пост лидера лейбористов и нового премьер-министра британские СМИ называют мэра Манчестера Энди Бёрнема.

The Telegraph

У своей резиденции на Даунинг-стрит Стармер со слезами на глазах объявил об отставке.

Его голос дрожал, когда он выражал благодарность своей супруге и детям. Стармер также сообщил, что новый лидер будет определен к сентябрю, до начала осенней сессии парламента.

The Times

Стармер обдумывал отставку все выходные: он закрылся в своей резиденции и не разговаривал ни с кем, кроме ближайших соратников и супруги.

The Guardian

Стармер объявил об отставке после нескольких дней интенсивного давления со стороны членов парламента от Лейбористской партии. Его уход связан с падением рейтинга на фоне экономических проблем, кризиса нелегальной миграции, а также громкого скандала с назначением Питера Мандельсона послом в США.

France 24

Стармер был крайне непопулярен последние несколько месяцев. После провальных местных выборов у лейбористов возникли вопросы насчет его способности управлять партией.

Associated Press

Исполнительный Стармер был избран премьером, чтобы положить конец многолетнему политическому хаосу при консерваторах. Но он лишился поста менее чем через два года после избрания из-за просчетов, внутрипартийных распрей и одной колоссальной ошибки, которая косвенно втянула его в скандал вокруг Джеффри Эпштейна.

Самым большим достоинством его вероятного преемника Бёрнема является то, что он импонирует законодателям от Лейбористской партии, которые были разочарованы тем, как Стармер управлял страной.

ВВС*

Люси Пауэлл, сторонница Энди Бёрнема, похвалила Стармера за то, что он «развернул Лейбористскую партию вспять» и произнес «достойную и изящную» речь об отставке.

Между тем лидер Либерально-демократической партии Эд Дэйви заявил, что Британия «устала» от постоянной смены премьер-министров.

The New York Times

Стремительные темпы смены премьеров в Британии крайне необычны для истории страны. Срок полномочий Стармера является третьим по продолжительности для британских премьеров в этом столетии.

Но он продержался значительно дольше двух своих предшественников: Лиз Трасс ушла в отставку через 50 дней после избрания, а Риши Сунак проиграл всеобщие выборы менее чем через два года после вступления в должность.

The Conversation

Стармер избежал лавины отставок, которая привела к свержению премьеров- консерваторов Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

В этот раз целью является более упорядоченный переходный период «по доброй воле», чем при недавних консервативных правительствах.

Hindustan Times

Несмотря на текучесть премьеров на Даунинг-стрит, одна политическая фигура там остается неизменной. Главный официальный мышелов Британии, кот Ларри, «пережил» уже шесть премьеров и готовится приветствовать седьмого главу правительства.

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